Burgemeester van Nagasaki waarschuwt voor nucleaire oorlog

NAGASAKI (ANP/RTR) - Duizenden mensen hebben zaterdag in Nagasaki stilgestaan bij de atoombom die tijdens de Tweede Wereldoorlog tachtig jaar geleden op de Japanse stad viel. Burgemeester Shiro Suzuki waarschuwde tijdens de herdenking dat de huidige wereldwijde conflicten tot een nieuwe nucleaire oorlog kunnen leiden.

Om 11.02 uur lokale tijd, het tijdstip van de explosie, werd een minuut stilte gehouden. Daarna riep de burgemeester leiders op om terug te keren naar de principes van het Handvest van de Verenigde Naties en een concreet pad te tonen richting de afschaffing van kernwapens. "Uitstel is niet langer toelaatbaar", waarschuwde hij.

Op 9 augustus 1945 lieten de Verenigde Staten een bom op Nagasaki vallen. Zo'n 27.000 van de naar schatting 200.000 inwoners van de stad kwamen direct om het leven. Door acute blootstelling aan straling liep het dodental tot eind 1945 op tot ongeveer 70.000. Op 15 augustus 1945 gaf Japan zich over, waarmee er een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog.