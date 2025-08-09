NSC-lijsttrekker Van Hijum noemt VVD-programma 'asociaal'

NSC -lijsttrekker Eddy van Hijum noemt het onlangs gepresenteerde verkiezingsprogramma van de VVD "asociaal". In een interview met De Stentor zegt de huidige demissionaire minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat de plannen van de VVD "een rechtstreekse aanval" zijn op zijn beleid.

De VVD wil de komende jaren snijden in de zorg en sociale zekerheid. Van Hijum vindt dat de partij van Dilan Yeşilgöz "de botte bijl" zet in deze onderwerpen. In de krant zegt hij dat zijn partij "zekerheid" wil bieden "aan mensen die werken, maar ook aan mensen die niet meer kunnen werken. Aan gepensioneerden en mensen die ziek zijn of arbeidsongeschikt zijn geraakt". Het NSC-verkiezingsprogramma moet nog verschijnen.

NSC zat samen met de VVD in het kabinet-Schoof. Begin juni viel de coalitie uiteen nadat de PVV eruit was gestapt. Op 29 oktober zijn de volgende Tweede Kamerverkiezingen.