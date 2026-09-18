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Burgemeester verlengt sluiting pand Overasselt met twee weken

Samenleving
door anp
vrijdag, 18 september 2026 om 10:58
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OVERASSELT (ANP) - Burgemeester Joerie Minses van Heumen verlengt de sluiting van een woning aan de Honingklaver in het Gelderse dorp Overasselt met twee weken, tot 2 oktober, laat hij vrijdagochtend weten. De burgemeester baseert zich daarbij op informatie van politie en justitie.
Volgens diverse media woont familie van de voor drugsproductie veroordeelde crimineel Jan G. in het pand aan de Honingklaver.
Eerder deze week werd ook het gebiedsverbod voor de bewoners van het pand aan de Ewijkseweg bij Overasselt met drie maanden verlengd. Dit is de woning van Jan G.
Het doel van de verlengingen is volgens de burgemeester om de rust in het dorp weer te herstellen en de openbare orde te waarborgen na de gewelddadige gebeurtenissen van begin september.
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