Nederland zakt verder weg op ranglijst gendergelijkheid: we staan nog net boven Zimbabwe

We zien onszelf graag als een behoorlijk geëmancipeerd land. Vrouwen studeren, werken, zitten in de Tweede Kamer en niemand kijkt ervan op als een vader achter de kinderwagen loopt. Toch vertelt de internationale ranglijst voor gendergelijkheid een minder gezellig verhaal. Nederland is opnieuw gezakt en staat inmiddels op plek 46.

Dat is geen incidentje. Eerder stonden we nog 28ste, daarna 43ste en nu zijn er opnieuw landen langszij gekomen. Volgens de Global Gender Gap Index 2026 van het World Economic Forum is in Nederland ongeveer driekwart van het verschil tussen mannen en vrouwen weggewerkt. Dat klinkt best aardig, totdat je ziet dat andere landen sneller vooruitgaan.

Vooral op het werk gaat het mis

Het onderzoek vergelijkt 145 landen op vier terreinen: onderwijs, gezondheid, economische kansen en politieke invloed. Vooral bij dat derde onderdeel laat Nederland steken vallen. Op economische gelijkheid bungelen we op plaats 77.

Nederlandse vrouwen werken minder vaak dan mannen en als ze werken, doen ze dat meestal in deeltijd. Ook aan de top van organisaties zijn mannen nog altijd oververtegenwoordigd. De salarisverschillen worden ondertussen kleiner, maar internationaal gezien gaat die ontwikkeling elders regelmatig sneller.

Het bekende Nederlandse deeltijdmodel blijkt daarmee bepaald geen wondermiddel voor economische gelijkheid.

Ook politiek is er nog een flinke afstand af te leggen. In de Tweede Kamer zijn vrouwen redelijk vertegenwoordigd, maar zodra het om de zwaarste bestuurlijke functies gaat, wordt het beeld minder evenwichtig. Nederland staat op het onderdeel politieke invloed op plaats 38.

Scandinavië laat zien dat het anders kan

Wie wil weten waar het sneller gaat, hoeft niet ver te reizen. Noord-Europa domineert opnieuw de top. IJsland staat voor het zeventiende jaar achter elkaar op nummer één, gevolgd door Finland en Noorwegen. De IJslanders hebben inmiddels 93 procent van hun genderkloof gedicht.

Een belangrijk verschil zit in de manier waarop werk en gezin worden gecombineerd. Goede kinderopvang en verlofregelingen maken het eenvoudiger voor beide ouders om te blijven werken en carrière te maken.

Nederland beweegt ondertussen de andere kant op in de rangschikking. Dat betekent niet automatisch dat hier ieder jaar alles slechter wordt: een internationale ranglijst is relatief. Als andere landen harder vooruitgaan, zak je eveneens.

Wereldwijd is inmiddels 69,2 procent van de genderkloof gedicht. Dat is iets meer dan een jaar geleden. Alleen is haast blijkbaar een relatief begrip: in het huidige tempo duurt volledige gelijkheid volgens het World Economic Forum nog zo’n 120 jaar.