Burgemeester ziet effect van maatregelen tegen sluipverkeer A2

LEERDAM (ANP) - Maatregelen die Rijkswaterstaat heeft genomen om sluipverkeer aan te pakken tijdens grootschalige werkzaamheden aan de A2, lijken de overlast te hebben verminderd. Die indruk heeft burgemeester Sjors Fröhlich van de gemeente Vijfheerenlanden, waar onder meer Leerdam en Vianen onder vallen. "Zeker, het was opnieuw druk vandaag vanwege de afsluiting van de A2, maar het was goed te doen. Zowel voor automobilisten op de snelweg als voor de inwoners van Vianen en omliggende dorpen", twitterde hij zaterdag.

Fröhlich beklaagde zich afgelopen weken over de gevolgen van de snelwegafsluiting. Die leidde herhaaldelijk tot dichtslibbende binnenwegen, terwijl de omleidingsroute het verkeer over de A27 stuurt. Rijkswaterstaat deed eerder deze week een oproep aan alle weggebruikers om niet af te wijken van die officiële route: "Rijd niet binnendoor of op de navigatie."

Fröhlich denkt dat de oproep en enkele extra afsluitingen in de omgeving effect hebben. Hij bedankt de wegbeheerder daarvoor.