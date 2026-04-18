Israël stelt in Zuid-Libanon 'gele lijn' in

Samenleving
door anp
zaterdag, 18 april 2026 om 21:48
BEIROET (ANP/AFP) - Het Israëlische leger heeft in het zuiden van Libanon een "gele lijn" ingesteld, vergelijkbaar met de denkbeeldige lijn waarmee het in Gaza zijn troepen scheidt van de door Hamas gecontroleerde gebieden. Het leger zei ook dat het een "terreurcel" had uitgeschakeld die langs deze grenslijn actief was.
In een verklaring zei het leger dat het ondanks het staakt-het-vuren bevoegd is om op te treden tegen onmiddellijke dreigingen. Ze zeiden niet hoeveel verdachte militanten zijn gedood.
Na de uitbraak van de oorlog in Iran laaide ook het conflict tussen Israël en Hezbollah opnieuw op. Afgelopen week werd onder druk van de Amerikaanse president Donald Trump een staakt-het-vuren ingesteld in Libanon.
