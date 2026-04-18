Miljoen kijkers langs de weg bij Bloemencorso Bollenstreek

NOORDWIJK (ANP) - Naar schatting 1 miljoen mensen stonden zaterdag langs de route van het Bloemencorso van de Bollenstreek. De stoet van vijftien praalwagens en tientallen andere voertuigen startte zaterdagochtend in Noordwijk en kwam rond 22.00 uur aan op de finish in Haarlem.

Het Bloemencorso verliep zonder incidenten. "Niet normaal hoe druk het was. En gezellig ook", zegt een woordvoerder van het evenement. "Op sommige plaatsen in de Bollenstreek stond het publiek vijftien rijen dik. In de dorpen was het uiteraard druk, maar ook daarbuiten stonden veel mensen langs de route."

Volgens de zegsvrouw werkten ongeveer 1500 vrijwilligers mee aan de optocht. Een groot deel daarvan werkte de afgelopen dagen aan het bekleden van de wagens met verse bloemen.