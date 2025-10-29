Burgemeester Zwolle achter de bar bij stembus in studentencafé

ZWOLLE (ANP) - In het studentencafé Het Vliegende Paard in Zwolle konden mensen in de nacht van dinsdag op woensdag van 00.00 tot 01.30 uur hun stem al uitbrengen. Burgemeester Peter Snijders stond achter de bar om onder meer vragen te beantwoorden van stemmers over de verkiezingen.

"Ik stond samen met vijf wethouders achter de bar. Ik ben nog een beetje aan het bijkomen", laat Snijders weten aan het ANP. "Ik heb aan de bar ontzettend leuke en mooie gesprekken gehad met jongeren over wat er moet gebeuren. Studentenhuisvesting kwam daarbij veel naar voren. En we spraken over het belang om te gaan stemmen."

Volgens de burgemeester was er veel animo om te stemmen in het café. Zo'n 250 mensen zouden hebben gestemd. Met name jongeren kwamen op het stembureau af, waarbij ze het stemmen combineerden met een bezoek aan het café.

Het was niet de eerste keer dat er in Het Vliegende Paard gestemd kon worden. Bij de verkiezingen twee jaar geleden kon het ook. "De exacte cijfers kan ik nog niet geven, maar er was nu nog meer belangstelling", laat Snijders weten. "Er was een lange rij, al vanaf 23.30 uur." Volgens de burgemeester was de sfeer goed. "Allemaal jonge gemotiveerde mensen die bereid waren om lang in de rij te staan om hun stem uit te brengen."