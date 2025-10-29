ECONOMIE
Trump erkent dat grondwet VS derde ambtstermijn verbiedt

Samenleving
door anp
woensdag, 29 oktober 2025 om 4:21
AIR FORCE ONE (ANP) - President Donald Trump heeft erkend dat de Amerikaanse grondwet hem niet toestaat zich kandidaat te stellen voor een derde ambtstermijn. "Als je het leest, is het vrij duidelijk: ik mag me niet kandidaat stellen. Het is jammer", zei Trump tegen verslaggevers onderweg naar Zuid-Korea, waar hij inmiddels is gearriveerd.
Trumps woorden suggereren dat hij niet van plan is de wettelijke beperkingen op de presidentiële ambtstermijn aan te vechten. In de grondwet staat dat niemand meer dan twee keer tot president mag worden verkozen.
Trump heeft herhaaldelijk gezinspeeld op een mogelijke derde ambtstermijn. Toen prominente Democraten onlangs kwamen onderhandelen in het Witte Huis, lagen er petjes met het opschrift Trump 2028 in de kamer.
Dinsdag zei de Republikeinse voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden dat hij geen mogelijkheden ziet om de grondwet aan te passen, zodat Trump zich nog een keer herkiesbaar kan stellen. "Dat zou ongeveer tien jaar duren", aldus Mike Johnson.
