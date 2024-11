Burgemeesters in open brief: bezuinig niet op hoger onderwijs

WAGENINGEN (ANP) - Burgemeesters, hogescholen en universiteiten roepen het kabinet in een open brief opnieuw op om niet te bezuinigen op het hoger onderwijs. Ze doen die oproep via het Netwerk Kennissteden Nederland, het samenwerkingsverband van de partijen.

Volgens voorzitter Floor Vermeulen, tevens burgemeester van Wageningen, zijn de bezuinigingsplannen "zeer onverstandig" en "schadelijk voor de toekomst van Nederland". Hij wijst erop dat in het onderwijs wordt gewerkt aan het oplossen van maatschappelijke problemen en aan innovatie. "Bedrijven vestigen zich graag in de nabijheid van universiteiten en hogescholen vanwege de beschikbaarheid van talent, faciliteiten en kennis", aldus Vermeulen.

De plannen van het kabinet om honderden miljoenen te bezuinigen op het onderwijs staan volgens het Netwerk Kennissteden Nederland "haaks op de doelstelling van het kabinet om ons verdienvermogen te versterken en ons land weer tot de top 5 van meest concurrerende landen wereldwijd te laten behoren".

Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt

Verder vindt het netwerk, waarbij steden als Amsterdam, Delft, Enschede, Groningen en Utrecht zijn aangesloten, dat de plannen Nederland verzwakken. "Door de bezuinigingen dreigen opleidingen en onderzoeksfaciliteiten te verdwijnen en in combinatie met verdere bezuinigingen in het mbo leidt dat tot een verslechtering van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt", staat in de brief. "Hierdoor zal de productiviteit en innovatiekracht van Nederland verder verzwakken. De positie die we hebben opgebouwd, en waaraan lokaal zo hard is gewerkt, zal daardoor worden aangetast."

Maandagmiddag is er op het Malieveld in Den Haag een protest tegen de bezuinigingen.