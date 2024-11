Vrachtvliegtuig stort neer op wooncomplex in Litouwen

VILNIUS (ANP) - Een DHL-vrachtvliegtuig is neergestort op een wooncomplex dicht bij de luchthaven van Vilnius in Litouwen. Dat melden verschillende Litouwse media, waaronder de publieke omroep LRT. Het vliegtuig kwam terecht op een pand met twee verdiepingen dat vervolgens vlam vatte, meldt LRT Radio.

De piloot werd uit het vliegtuig bevrijd nadat hij bij bewustzijn was gekomen. Er is nog geen informatie over de inzittenden en er zijn nog geen slachtoffers gemeld. Volgens nieuwssite Delfi zouden er vier mensen, twee piloten en twee medewerkers zijn meegevlogen.

Volgens een vertegenwoordiger van de luchthaven kwam het vliegtuig uit Leipzig. Een groot aantal hulpverleners is ter plekke, zegt de vertegenwoordiger tegen LRT.