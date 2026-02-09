ECONOMIE
Burgemeesters tegen verbod op gezichtsbedekking bij demonstraties

Samenleving
door anp
maandag, 09 februari 2026 om 16:26
bijgewerkt om maandag, 09 februari 2026 om 16:47
Het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB), Regioburgemeesters en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) zijn kritisch over het voorgestelde verbod op gezichtsbedekkende kleding bij demonstraties. Dat schrijven ze in een brief aan het kabinet.
De burgemeesters en gemeenten onderschrijven de conclusies van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Datacentrum (WODC), dat in december stelde dat zo'n verbod onnodig en weinig doeltreffend is. Daarnaast vrezen ze dat handhaving van het verbod de politie "onevenredig veel capaciteit gaat kosten" en dat demonstraties vaker zullen escaleren.
Ook noemen de NGB, VNG en Regioburgemeesters het "onwenselijk" dat burgemeesters zouden moeten oordelen over eventuele uitzonderingen waarin gezichtsbedekking wel toelaatbaar is. "Dit schuurt met de neutrale rol van de burgemeester als hoeder van de openbare orde en beschermer van grondrechten", aldus de opstellers van de brief.
