Amsterdam zag vorig jaar meer zedenmisdrijven en minder moorden

Het aantal zedenmisdrijven in Amsterdam is vorig jaar gestegen naar 1005. Dat is een stijging van 30 procent ten opzichte van 2024, zo komt naar voren uit een jaaroverzicht van de Amsterdamse politie. Dat is relatief gezien een stuk hoger dan landelijk, waar de stijging 13 procent is.

De toename is deels toe te schrijven aan de invoering van de Wet seksuele misdrijven, waardoor meer ongewenste handelingen strafbaar zijn geworden. Voor een ander deel komt de stijging volgens de politie doordat er meer aandacht in de media is, bijvoorbeeld voor het seksueel grensoverschrijdend gedrag in 'The Voice of Holland' en campagnes als 'Wij eisen de nacht op' na de dood van Lisa in augustus 2025. "Slachtoffers herkennen daardoor eerder dat wat hen is overkomen een misdrijf is."

Het aantal gevallen van moord of doodslag daalde van twintig naar tien. De slachtoffers waren zeven mannen en drie vrouwen, van wie er twee minderjarig waren. Een van hen was de 17-jarige Lisa. Zij werd na een stapavondje doodgestoken in Duivendrecht. Er zit een verdachte vast.

Het aantal overvallen in Amsterdam is met ongeveer een kwart teruggelopen, zowel op woningen als op ondernemers. Ook waren er vorig jaar minder gevallen van brandstichtingen en bomaanslagen in Amsterdam: 414 tegenover 524 in 2024. Het aantal explosies is weliswaar gedaald, maar nog steeds hoog. Burgemeester Femke Halsema spreekt dan ook liever van een afvlakking dan een echte daling, zo zei ze tijdens een gesprek met de driehoek op het stadhuis.