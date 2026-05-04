Burgemeesters waarschuwen voor 'echo's van onverdraagzaamheid'

DEN HAAG (ANP) - Bij plaatselijke dodenherdenkingen hebben meerdere burgemeesters maandagavond gewaarschuwd voor de staat van de samenleving en van de politiek. Daarin zien ze steeds meer extremisme.

Burgemeester Paula Jorritsma-Verkade van het Gelderse Voorst zei dat de democratische rechtsstaat is ontstaan uit de as van de Tweede Wereldoorlog. "Maar de echo's van onverdraagzaamheid klinken nog altijd. Dichtbij en ver weg zien we motieven uit de geschiedenis die zich nu weer herhalen. We zien onverdraagzaamheid en geweld. We zien mensen tot zondebok gemaakt worden. Opnieuw de Joden. De moslims. Vluchtelingen en migranten."

Volgens de burgemeester van Oldenzaal, Patrick Wilman, is wereldwijd te zien "hoe democratische waarden onder druk staan. Hoe een vrije pers geen vanzelfsprekendheid meer is. Hoe rechtsstaat en instituties ter discussie worden gesteld. Hoe extremen aantrekkingskracht hebben, juist op jonge generaties".

De burgemeester van Uithoorn, Pieter Heiliegers, zei iets vergelijkbaars: "Het uitsluiten van groepen mensen en het ter discussie stellen van gelijke rechten zijn weer onderdeel van het maatschappelijke en politieke gesprek. Dit baart mij zorgen, juist omdat de geschiedenis ons laat zien waar dat toe kan leiden."

In het Gelderse Heumen zei burgemeester Joerie Minses dat de wereld steeds meer lijkt te bestaan uit "harde schreeuwers", "ruziezoekers en ruziemakers" en "mensen die de boel vernielen en afbreken". Niet alleen in Nederland, maar "ook op het wereldtoneel, waar zogenaamde wereldleiders steeds vaker bewust het conflict opzoeken in plaats van de vrede te bewaren."