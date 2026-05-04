Pulitzerprijzen voor verslaggeving over beleid van Trump

door anp
dinsdag, 05 mei 2026 om 00:41
NEW YORK (ANP) - Tijdens de uitreiking van de Pulitzerprijzen zijn maandag in New York verschillende reportages over het beleid van de Amerikaanse president Donald Trump in de prijzen gevallen. De organisatie achter de journalistieke prijzen hekelde tijdens de bekendmaking onder meer de beperkte toegang van de media tot het Witte Huis en het Pentagon.
De meest prestigieuze prijs, die voor verslaggeving in het publieke belang, ging naar The Washington Post voor de berichtgeving over de "chaotische" hervorming van federale instanties door de regering. The New York Times won in de categorie onderzoeksjournalistiek, voor een serie waarin werd onderzocht hoe Trump beperkingen rond belangenconflicten omzeilde om zijn familie en bondgenoten te verrijken.
The Chicago Tribune won in de categorie lokale berichtgeving voor de verslaggeving rond de "inval die aan een belegering deed denken" van federale immigratieagenten in de stad, en het verzet daartegen door de lokale bevolking.
