Burgemeesters Zuid-Libanon: Israël beveelt wegsturen ontheemden

BEIROET (ANP/AFP) - Burgemeesters van plaatsen in het zuiden van Libanon zeggen bevelen van de Israëlische krijgsmacht (IDF) te hebben gekregen om de ontheemden die daar worden opgevangen weer weg te sturen. Het gaat om mensen die gevlucht zijn uit andere dorpen en steden, plaatsen die bekendstaan als bolwerken van Hezbollah.

Sinds Israël op 2 maart begon met grootschalige aanvallen op het zuiden van Libanon en delen van de hoofdstad Beiroet, zijn meer dan een miljoen mensen ontheemd geraakt. Zij komen voornamelijk uit plaatsen met een sjiitische meerderheid waar Hezbollah actief is.

Elie Abu Nakoul, de burgemeester van Kawkaba, zegt zondag een telefoontje van de IDF te hebben gehad, waarin hem werd verteld dat hij 24 uur had om zijn dorp "op te ruimen". Hij zag geen andere mogelijkheid dan de ontheemden weg te sturen, om de lokale bevolking te beschermen tegen eventuele Israëlische aanvallen.

Andere burgemeesters kregen het bevel om de namen van alle vluchtelingen in hun plaats door te geven.