Europese leiders blij met uitspraken Trump over Iran

BRUSSEL (ANP/RTR/AFP) - Europese leiders zijn blij met de aankondiging van de Amerikaanse president Donald Trump dat er voorlopig geen aanvallen worden uitgevoerd op de Iraanse energie-infrastructuur.

Trump schreef op Truth Social dat hij tot het besluit was gekomen na "hele goede" gesprekken met Iran. De Britse premier Keir Starmer verwelkomde het nieuws en zei dat Londen op de hoogte was van de gesprekken. Teheran ontkent echter dat er overleg was.

EU-buitenlandchef Kaja Kallas verwelkomde Trumps besluit de aanvallen op de energie-infrastructuur op te schorten. Ze zei dat de aanvallen chaos in de regio veroorzaakten en voor verdere escalatie van de oorlog zorgden. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz zei Trump "dankbaar" te zijn voor zijn besluit.

Vanuit het Kremlin klinken terughoudendere geluiden, wijzend op de tegenstrijdige verklaringen van de VS en Iran. Kremlinwoordvoerder Peskov zei dat Moskou de situatie blijft volgen en hoopt op een snelle vrede.