Burgerinitiatief dagvaardt gemeente Amsterdam om massatoerisme

AMSTERDAM (ANP) - De gemeente Amsterdam moet voor de rechter verschijnen omdat inwoners vinden dat de stad niet genoeg doet tegen massatoerisme. Het burgerinitiatief Amsterdam heeft een Keuze heeft in de afgelopen maanden 50.000 euro opgehaald bij inwoners van de stad en dagvaardt met steun van twaalf andere bewonersorganisaties maandag de gemeente. De gemeente zegt in een reactie dat de aanpak van toerisme "een lange adem vergt".

In 2021 stelde de gemeente met een verordening het maximum aantal toeristische overnachtingen in de stad vast op 20 miljoen per jaar. Desondanks waren er vorig jaar 22,9 miljoen toeristische overnachtingen, en dat aantal stijgt nog steeds. De initiatiefnemers van de rechtszaak vinden dat de gemeente zich niet aan de regels houdt en dat er te weinig gebeurt om het aantal toeristen in de stad te verminderen. "De overnachtingen zijn al drie jaar boven de afgesproken 20 miljoen zonder dat de gemeente effectieve maatregelen heeft genomen", aldus Jasper van Dijk, een van de initiatiefnemers.

De gemeente nam wel maatregelen, maar die zijn volgens de initiatiefnemers niet effectief genoeg. Zo werd de toeristenbelasting verhoogd en het aantal rivier- en zeecruises gehalveerd. Ook is er een verbod op de bouw van nieuwe hotels. In mei werd bekend dat het toerisme in Amsterdam nog steeds groeit, al is het minder hard dan voorheen.

Hoogste toeristenbelasting

Amsterdam kent met 12,5 procent de hoogste toeristenbelasting in Europa. Toch vinden de initiatiefnemers dat die belasting opnieuw fors omhoog moet. "Amsterdam zou de vele extra inkomsten uit verhoogde toeristenbelasting kunnen gebruiken om panden op te kopen om te helpen met het woningtekort of de stad vrij te maken van de rommel op straat die mede door het massatoerisme is ontstaan", stelt Van Dijk. "Als de gemeente de forse verhoging van de toeristenbelasting doorvoert, levert dat meer op dan de kosten van alle plannen van de afgelopen Amsterdamse coalitieakkoorden bij elkaar opgeteld."

Wethouder Sofyan Mbarki laat weten dat al veel ingrijpende maatregelen zijn genomen. Hij wijst op de verhoogde toeristenbelasting en de hotelstop, en op de halvering van het aantal zee- en riviercruises. Ook komt er een stop op vakantiehuur waar de druk te hoog is. De wethouder zegt de zorgen goed te begrijpen en ook snapt hij dat bewoners gebruikmaken van hun recht om naar de rechter te gaan. Wel zegt Mbarki: "Er is helaas niet één knop die we kunnen indrukken die alles oplost. De aanpak van toerisme vergt een lange adem."