Red Bull neemt officieel afscheid van teambaas Horner

FUSCHL AM SEE (ANP/BELGA) - Formule 1-renstal Red Bull heeft officieel afscheid genomen van zijn voormalige teambaas Christian Horner. De 51-jarige Brit werd begin juli na een moeizame eerste seizoenshelft vervangen als teambaas door de Fransman Laurent Mekies en heeft het team maandag verlaten. Dat meldt Red Bull in een persbericht.

Horner was sinds 2005 teambaas van Red Bull en won in die periode acht wereldtitels met Sebastian Vettel en Max Verstappen en zes constructeurstitels. In de eerste helft van dit seizoen had de Oostenrijkse renstal het veel lastiger en was de achterstand op McLaren zowel bij de rijders als in het constructeurskampioenschap al serieus opgelopen.

"Het was een eer en een voorrecht om Red Bull Racing te mogen leiden", reageert Horner op zijn vertrek. "Toen we in 2005 begonnen, had niemand van ons kunnen vermoeden wat ons te wachten stond: de kampioenschappen, de races, de mensen, de herinneringen. Ik ben ontzettend trots op wat we als team hebben bereikt."