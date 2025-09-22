Organisaties willen gratis schoolmaaltijd in Indonesië opschorten

JAKARTA (ANP/RTR) - In Indonesië is opgeroepen om een overheidsprogramma dat miljoenen scholieren in het land voorziet van gratis schoolmaaltijden, tijdelijk stil te zetten. Dit op verzoek van zes ngo's, die bezorgd zijn over onder meer de voedingswaarde van de verstrekte maaltijden. Zij spreken van "systematisch falen" van het programma waarmee 10 miljard dollar (bijna 8,5 miljard euro) gemoeid is.

Afgelopen week werden ruim achthonderd gevallen van voedselvergiftiging gemeld, nadat kinderen gratis schoolmaaltijden hadden genuttigd, meldden overheidsfunctionarissen vrijdag. Sinds het begin van het programma, in januari, hebben bijna 6500 kinderen een voedselvergiftiging opgelopen, verklaarde een organisatie die toeziet op het onderwijs maandag tegenover een parlementaire commissie.

Het programma is belangrijk voor de onlangs aangetreden president Prabowo Subianto, die het tegengaan van ondervoeding en het stimuleren van een gezond dieet tot een van zijn campagnethema's maakte.