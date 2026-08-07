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Burgers gewond bij Houthi-aanval op Saudi-Arabië

Samenleving
door anp
vrijdag, 07 augustus 2026 om 2:22
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RIYAD (ANP) - Bij een aanval van de Houthi's op de Zuid-Saudische grensregio Najran zijn elf burgers gewond geraakt. Dat meldt de door Saudi-Arabië geleide militaire coalitie die de internationaal erkende regering van Jemen steunt.
Onder de gewonden zijn zeven Saudiërs, onder wie een vrouw en een 4-jarig kind dat tweedegraads brandwonden opliep. Ook raakten een Jemeniet, twee Egyptenaren en een Pakistaan gewond, aldus een woordvoerder van de coalitie.
De aanval volgt kort nadat Riyad had gewaarschuwd voor ophanden zijnde aanvallen door de door Iran gesteunde Houthi's en Iraakse milities. Een hooggeplaatste Saudische functionaris zei donderdag tegen Reuters dat inlichtingen wezen op gecoördineerde aanvallen vanuit het zuiden en noorden, onder toezicht van de Iraanse Revolutionaire Garde.
Saudi-Arabië had onder meer waargenomen dat drones en raketten werden verplaatst. Mogelijke doelwitten waren volgens de inlichtingen civiele en economische locaties, waaronder energie-infrastructuur, havens en luchthavens.
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