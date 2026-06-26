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Burkina Faso verbreekt diplomatieke banden met Frankrijk

Samenleving
door anp
zaterdag, 27 juni 2026 om 00:48
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OUAGADOUGOU (ANP) - Burkina Faso heeft de diplomatieke betrekkingen met Frankrijk, de voormalige kolonisator van het West-Afrikaanse land, verbroken. De militaire junta maakte vrijdag bekend dat het besluit per direct ingaat. Volgens het regime handelt Frankrijk al langere tijd tegen de belangen van het land.
De junta onder leiding van Ibrahim Traoré beschuldigt Frankrijk van "neokoloniale ambities" en van steun aan "subversieve netwerken en terroristen" die volgens het regime verantwoordelijk zijn voor geweld in Burkina Faso en de Sahel. Frankrijk noemt het besluit "vijandig en ongefundeerd".
Volgens de regering in Ouagadougou heeft het besluit uitsluitend betrekking op de diplomatieke relatie tussen beide landen. De historische, culturele en maatschappelijke banden tussen de bevolking van Burkina Faso en Frankrijk blijven volgens de junta onveranderd.
Burkina Faso wordt al tien jaar geteisterd door jihadistisch geweld van groepen die gelieerd zijn aan Al Qaida en Islamitische Staat. Sinds de machtsovername door Traoré in 2022 heeft de junta zich nadrukkelijk afgekeerd van westerse landen, in het bijzonder Frankrijk. Tegelijkertijd is de invloed van Rusland en China in de regio toegenomen.
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