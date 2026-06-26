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Frans onderzoek naar Vinted na vermoedens van kinderhandel

Samenleving
door anp
zaterdag, 27 juni 2026 om 00:49
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NANTERRE (ANP) - De Franse justitie is een onderzoek begonnen naar mogelijk misbruik van tweedehandsplatform Vinted na berichten op sociale media over advertenties die in verband werden gebracht met kinderhandel. Vooralsnog is niet vastgesteld dat daarvan daadwerkelijk sprake is.
Op sociale media, vooral TikTok, wezen gebruikers op advertenties waarin speelgoed of andere goedkope producten voor tienduizenden euro's werden aangeboden. In de beschrijvingen stonden leeftijden, lengtes en kinderkledingmaten, die volgens sommige gebruikers codetaal voor kinderhandel zouden zijn.
Het Openbaar Ministerie in Nanterre bevestigde vrijdag dat een voorlopig onderzoek is gestart. De Franse regeringscommissaris voor Kinderzaken, Sarah El Hairy, meldde eerder deze week dat ze accounts die van betrokkenheid bij kinderhandel worden verdacht had gemeld.
Vinted zegt na eigen onderzoek geen aanwijzingen te hebben gevonden voor kinderhandel. Volgens het platform verwijzen de genoemde leeftijden naar de doelgroep van het speelgoed. De hoge vraagprijzen zouden het gevolg kunnen zijn van verzamelwaarde of een onderhandelingsstrategie. Vinted zegt verdachte advertenties te verwijderen en zo nodig samen te werken met de autoriteiten.
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