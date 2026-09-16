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Enkele aanhoudingen om onrust Malieveld, pepperspray ingezet

Samenleving
door anp
woensdag, 16 september 2026 om 13:30
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DEN HAAG (ANP) - Bij ongeregeldheden op het Malieveld in Den Haag zijn woensdag enkele mensen opgepakt. De politie laat weten dat er een waterkanon en pepperspray zijn ingezet.
Aanhangers van oud-president Hashim Thaçi van Kosovo hadden zich op het grasveld verzameld. Het Kosovotribunaal in Den Haag heeft Thaçi woensdag veroordeeld tot 25 jaar gevangenisstraf voor oorlogsmisdaden in de jaren 90.
Thaçi had een hoge positie binnen het Bevrijdingsleger van Kosovo. Het tribunaal concludeert dat deze groep misdaden pleegde tegen honderden onschuldige mensen tijdens de onafhankelijkheidsoorlog met Servië, tussen 1998 en 1999. Zeker 385 mensen werden slachtoffer van illegale aanhoudingen en detenties, 303 van marteling, 49 van wrede behandeling en 96 van moord. Thaçi en zijn medeverdachten wisten van de misdaden, moedigden ze aan en namen er in sommige gevallen zelf ook aan deel, oordelen de rechters.
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