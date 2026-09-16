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Rusland pleit voor verbod op wapens in de ruimte na erkenning VS

Samenleving
door anp
woensdag, 16 september 2026 om 13:38
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MOSKOU (ANP/RTR) - Rusland zegt voorstander te zijn van een internationaal verdrag om wapens in de ruimte te verbieden. Volgens onderminister van Buitenlandse Zaken Sergej Rjabkov is het nog niet te laat om een wapenwedloop in de ruimte te voorkomen, ondanks dat de Verenigde Staten deze week erkenden over wapens te beschikken buiten de atmosfeer.
Analisten noemen het geen verrassing dat de VS wapens in de ruimte hebben, maar vinden het wel opvallend dat de Amerikanen dat nu openlijk toegeven. Hierdoor zouden spanningen met ruimtegrootmachten als Rusland en China op kunnen lopen. Beijing sprak zich dinsdag ook al uit tegen het sturen van wapens naar de ruimte, omdat het heelal daardoor in een "slagveld" zou kunnen veranderen.
De Amerikanen hebben niet bekendgemaakt over wat voor wapens ze beschikken. Volgens de VS is zowel Rusland als China ook bezig met de ontwikkeling van militaire middelen in de ruimte.
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