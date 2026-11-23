LONDEN (ANP/AFP) - De Britse premier Andy Burnham heeft de kritiek van zijn voorgangers op de toenadering die hij zoekt tot de Europese Unie naast zich neergelegd. Volgens hem zitten de oud-premiers "vast in het verleden" en is de deal die hij vorige week sloot met de EU gericht op de toekomst.

"Ik weet niet of ik op dit vlak naar deze mensen moet luisteren", reageerde Burnham op de kritiek van de conservatieve premiers Rishi Sunak, Boris Johnson, Theresa May en David Cameron. "Want zij hebben het VK achtergelaten met een slechte Brexit-deal."

De vier voormalige premiers verkondigden allemaal dat het een slecht idee is om de discussie over de Brexit weer nieuw leven in te blazen. Volgens hen zal de kwestie het land opnieuw verdelen en een grote afleiding vormen voor de problemen waar de regering zich mee bezig zou moeten houden. Ook Cameron en May, die bij het referendum in 2016 campagne voerden tegen de Brexit, sloten zich bij die boodschap aan.