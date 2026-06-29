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Burnham wil herschikking van macht en extra kantoor in Manchester

Samenleving
door anp
maandag, 29 juni 2026 om 13:19
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MANCHESTER (ANP) - De Britse parlementariër Andy Burnham, die de nieuwe premier wil worden, heeft in een eerste grote toespraak zijn visie voor het land gedeeld. Hij vertelde daarin de macht en middelen meer over het land te willen verspreiden. Als onderdeel daarvan wil hij een premierskantoor openen in Manchester, waar hij tot voor kort burgemeester was.
"We zullen de grootste herschikking van macht teweegbrengen die het land ooit heeft gezien", zei hij vanuit Manchester. Er zijn volgens hem grote veranderingen nodig in de politiek. Hij wil dat die worden aangedreven door het kantoor van de premier, dat een extra locatie krijgt in het noorden van Engeland. Hij omschreef 'Number 10 North', een verwijzing naar Downing Street 10, als het "zenuwcentrum".
Burnham wordt gezien als de waarschijnlijke opvolger van Keir Starmer. Die maakte een week geleden bekend op te stappen. Hij wilde eigenlijk doorgaan als regeringsleider, maar zijn positie binnen Labour kwam steeds verder onder druk te staan.
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