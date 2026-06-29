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Geen hoger beroep Fotomuseum in ontslagzaak Donker

Samenleving
door anp
maandag, 29 juni 2026 om 13:27
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ROTTERDAM (ANP) - Het Nederlands Fotomuseum gaat niet in hoger beroep in de ontslagzaak van oud-directeur Birgit Donker. De rechter heeft maandag vastgesteld dat er geen goede reden was voor haar ontslag. Donker krijgt een vergoeding van 400.000 euro. Het museum noemt de uitspraak "teleurstellend".
"In het belang van de toekomst van het museum en het afsluiten van een dossier dat zwaar heeft gewogen op de organisatie en alle betrokkenen, legt het museum zich bij dit oordeel neer."
In 2025 ontsloeg het museum Donker. De Volkskrant meldde dat er sprake was van een "angstcultuur". De Raad voor de Journalistiek oordeelde dat de uitlatingen van anonieme bronnen over Donker in de krant "niet-controleerbaar en tendentieus" waren. De rechter schreef in de uitspraak niet uit te sluiten dat het "vernietigende artikel" in de krant bij Donkers ontslag een belangrijke rol heeft gespeeld en voor de raad van toezicht reden was om haar "voor de bus te gooien".
De Volkskrant liet maandag desgevraagd aan het ANP weten niet te reageren.
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