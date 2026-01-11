Bussen en treinen Arriva rijden normaal, op paar aanpassingen na

HEERENVEEN (ANP) - Arriva laat zijn treinen en bussen maandag volgens planning rijden. Er zijn wel een paar aanpassingen aan de dienstregeling. Zo rijden er geen speciale spitstreinen tussen Leeuwarden en Sneek en tussen Groningen en Warffum. Ook zijn de treinen iets korter dan gebruikelijk.

In de andere delen van het land zijn geen wijzigingen. Arriva rijdt ook met treinen op trajecten als Zwolle - Emmen, Zutphen - Oldenzaal, Arnhem Centraal - Winterswijk, Nijmegen - Roermond en Luik - Maastricht - Aken. Daarnaast heeft het bedrijf busdiensten in onder meer Twente, Noord-Brabant en Limburg.

In de gebieden waar Arriva rijdt, geldt maandagochtend code oranje voor gladheid door ijzel. In Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel kan dat tot in de ochtend duren. In de andere regio's zouden de ergste problemen aan het einde van de nacht voorbij moeten zijn, voordat de ochtendspits op gang komt.