ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Vogelgriep bij legbedrijf in Creil, 43.000 dieren gedood

Samenleving
door anp
zondag, 11 januari 2026 om 21:32
anp110126135 1
CREIL (ANP) - Bij een legbedrijf in het dorp Creil in Flevoland is vogelgriep vastgesteld. Om verdere verspreiding van het virus te voorkomen, worden de ongeveer 43.000 dieren op het terrein gedood door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).
De besmetting in Creil is het eerste geregistreerde vogelgriepgeval in Nederland van dit jaar. De laatst gemelde besmetting was op 29 december bij een vleeskuikenbedrijf in het Limburgse Ysselsteyn, waar eerder die maand ook vogelgriepgevallen waren vastgesteld.
Sinds begin oktober zijn in totaal 1,7 miljoen dieren preventief gedood om verspreiding van het vogelgriepvirus te voorkomen.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-546534451

Worden mensen echt steeds asocialer? Onderzoek komt met verrassende conclusie

100870652_m

Zo helpen drie tot zeven eieren per week je brein

219219673_m (1)

Wat Canada, gewend aan strenge winters, Europa kan leren.

1929-financial-crash-newspaper

Financial Times: Hoe de AI-zeepbel barst en de lange recessie die volgt

_c88b762a-4240-4975-8252-84cb093b403a

Oprah Winfrey zegt dat obesitas een ziekte is. Heeft ze gelijk?

67623645_m

Zijn baarden echt zo vies als we denken?

Loading