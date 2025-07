Buurtbewoners met elkaar in gesprek over schietpartij Gouda

GOUDA (ANP) - Buurtbewoners zijn donderdagavond samengekomen in ontmoetingscentrum De Walvis in Gouda om stil te staan bij de schietpartij die het leven kostte aan een 39-jarige vrouw afgelopen dinsdag. "Mensen vonden het fijn om even bij elkaar te komen en met elkaar te delen wat de gebeurtenis met ze deed", laat een woordvoerster van de gemeente weten.

Volgens de woordvoerster was het niet heel druk, maar was goed merkbaar dat de aanwezigen het samenzijn erg waardeerden. Burgemeester Pieter Verhoeve was samen met twee wethouders aanwezig in het ontmoetingscentrum. Ook was er iemand van Slachtofferhulp die met mensen in gesprek ging. De burgemeester moest na enige tijd weer door naar een andere, besloten bijeenkomst voor getuigen van de schietpartij en direct betrokkenen.

De vrouw werd dinsdagmiddag op straat neergeschoten door haar ex-partner en overleed ter plaatse aan haar verwondingen. De verdachte werd uren later zwaargewond gevonden, ook hij is overleden. De politie gaat uit van suïcide.