Netflix: Nederlandse film iHostage 58 miljoen keer bekeken

AMSTERDAM (ANP) - De Nederlandse film iHostage is sinds de lancering op 18 april van dit jaar 58 miljoen keer bekeken. Dat maakt Netflix donderdag bekend naar aanleiding van het halfjaarlijkse Engagement Report. In deze meting worden de kijkcijfers van Netflix van het afgelopen halfjaar uiteengezet.

In de eerste twee weken na de première stond iHostage, met onder anderen Soufiane Moussouli en Loes Haverkort, volgens Netflix in 93 landen in de top 10 van best bekeken films. De film van regisseur Bobby Boermans gaat over de gijzeling die in 2022 plaatsvond in de Apple Store aan het Leidseplein in Amsterdam.

"Dat er wereldwijd 58 miljoen mensen naar deze film zouden kijken had ik echt nooit durven dromen", reageert Boermans. "Het bewijst dat een spannend lokaal verhaal grenzen kan overstijgen. Het succes van de film opent deuren en geeft mij en het hele team een enorme boost om Nederlandstalige producties nog verder de wereld over te brengen."