BuZa bevestigt dat twee Nederlanders zijn overleden op cruise

DEN HAAG (ANP) - Het ministerie van Buitenlandse Zaken (BuZa) heeft bevestigd dat twee Nederlandse opvarenden van een kleinschalig cruiseschip zijn overleden. Volgens een woordvoerder werd een Nederlander ziek aan boord en overleed de persoon medio april tijdens een reis van Argentinië naar Kaapverdië. De tweede Nederlander, die ook ziek werd, is nog overgebracht naar Zuid-Afrika, waar de persoon overleed.

BuZa kan berichten van buitenlandse media nog niet bevestigen dat het om een echtpaar gaat dat getroffen zou zijn door het hantavirus. Ook over de doodsoorzaak van de twee doet het ministerie geen mededelingen.