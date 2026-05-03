Atlete Keetels wint 3 weken na 'Rotterdam' marathon van Vancouver

Sport
door anp
zondag, 03 mei 2026 om 22:36
VANCOUVER (ANP) - Atlete Mikky Keetels heeft de marathon van Vancouver gewonnen. De 27-jarige Nederlands kampioene op de marathon legde de 42,195 kilometer af in een tijd van 2.33.01, ruim onder het oude parcoursrecord van 2.34,27. Daarmee was ze 24 seconden sneller dan Dayna Pidhoresky uit Canada, die de marathon een jaar eerder had gewonnen.
Keetels veroverde haar Nederlandse titel op de marathon drie weken geleden. Toen finishte de atlete bij de marathon van Rotterdam in een persoonlijk record van 2.30.42. Ze liet na afloop van de marathon van Rotterdam weten in juni ook uit te komen op de triatlon.
