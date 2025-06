BuZa herhaalt: repatriëring uit Israël en Iran niet aan de orde

DEN HAAG (ANP) - Repatriëring van Nederlanders die vastzitten in Israël, Iran, Irak en de Westelijke Jordaanoever is niet aan de orde, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken opnieuw in een bericht aan Nederlanders in die gebieden. Ook zijn de mogelijkheden van advies en ondersteuning beperkt en verschillen die per land en regio in het crisisgebied.

Volgens het ministerie heeft een aantal Nederlanders de gebieden kunnen verlaten, sinds de oorlog tussen Israël en Iran is begonnen. Buitenlandse Zaken probeert nu in kaart te brengen welke Nederlanders nog gestrand zijn "zodat we hen eventueel specifieker kunnen adviseren en ondersteunen over zelfstandig vertrek". Het departement vraagt hen een formulier in te vullen om daar meer zicht op te krijgen.