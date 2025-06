Geroofde Benin Bronzen overgedragen aan Nigeria

LAGOS (ANP) - Nederland heeft zaterdag de zogeheten Benin Bronzen officieel teruggegeven aan Nigeria. Het gaat om 119 kunstvoorwerpen die in 1897 door Engeland zijn geroofd uit het toenmalige koninkrijk Benin in het westen van Afrika en die later in Nederland terechtkwamen. In het Nationaal Museum in Lagos ondertekenden Nigeriaanse en Nederlandse vertegenwoordigers de overdracht.

Voorzitter van de Nigeriaanse Nationale Commissie voor Musea en Monumenten, Olugbile Holloway, die namens zijn land tekende, noemde de terugkeer van de beelden "een moment van trots voor niet alleen het volk van Benin, maar voor alle Nigerianen." Bij de bijeenkomst waren leiders aanwezig uit de staat Edo, waar het vroegere koninkrijk Benin grotendeels lag.