BuZa: Nederlanders die weg willen uit Israël moeten over land

DEN HAAG (ANP) - Nederlanders die Israël willen verlaten vanwege de raketaanvallen, moeten dat over land doen via Egypte of Jordanië. Vanaf daar kan de reis richting Europa worden vervolgd met het vliegtuig. In Israël is het luchtruim gesloten, meldt het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken.

Het ministerie komt met deze informatie nadat het de afgelopen dagen diverse telefoontjes van Nederlanders had gekregen van wie de vlucht was geannuleerd en die daar weg willen, meldt de woordvoerder.

Afgelopen vrijdag is het reisadvies naar Israël aangepast naar rood. Dat houdt in dat wordt afgeraden erheen te reizen en het land te verlaten als dat veilig kan. Het advies is gegeven omdat de veiligheidssituatie er onvoorspelbaar en gevaarlijk is nu Iran en Israël over en weer luchtaanvallen op elkaar uitvoeren.