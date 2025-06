Bol snelt bij Diamond League Stockholm naar zege 400 meter horden

STOCKHOLM (ANP) - Femke Bol heeft bij Diamond League-wedstrijden in Stockholm op overtuigende wijze de 400 meter horden gewonnen. De 25-jarige wereldkampioen zette een tijd neer van 52,11 seconden. Zo snel was ze dit seizoen nog niet. Maandag klokte Bol bij de FBK Games in Hengelo 52,46. Het persoonlijk record van Bol is 50,95.

De Amerikaanse Dalilah Muhammad werd in Zweden tweede in 52,91 en Gianna Woodruff uit Panama derde in 53,99.

Jorinde van Klinken eindigde bij het discuswerpen als tweede met een afstand van 64,33 meter. De Duitse Kristin Pudenz won met 64,85.