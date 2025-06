BZ: geen indicatie uitzetting Nederlanders via Guantánamo

DEN HAAG (ANP) - Er zijn geen signalen dat de Verenigde Staten van plan zijn Nederlanders die illegaal in het land verblijven uit te zetten via Guantánamo Bay. Dat laat een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken woensdag weten. The Washington Post berichtte dat de Amerikaanse regering ook honderden staatsburgers uit bevriende landen zoals Nederland en Duitsland naar de beruchte detentiefaciliteit zou willen brengen om daarvandaan terug te sturen naar hun eigen land.

"Mocht dit enig moment toch aan de orde komen dan zal Nederland zich inzetten voor een directe terugkeer van Nederlandse staatsburgers naar Nederland", aldus de woordvoerder van Buitenlandse Zaken. Volgens de krant zou de regering van president Donald Trump voorbereidingen treffen om duizenden buitenlanders naar Guantánamo Bay te sturen. Een woordvoerder van het Witte Huis ontkent dat de regering van plan is burgers van bondgenoten naar Guantánamo Bay te sturen, een Amerikaanse basis op Cuba.