Onterecht verzamelde gegevens moslims volgend jaar verwijderd

DEN HAAG (ANP) - Vanaf 1 januari begint het ministerie van Sociale Zaken met het verwijderen van gegevens van moslims die het onterecht heeft verzameld, schrijft staatssecretaris Jurgen Nobel (Participatie en Integratie) in een brief aan de Tweede Kamer. Dat is later dan waar de Autoriteit Persoonsgegevens om heeft gevraagd.

Tussen 2016 en 2019 heeft Sociale Zaken stiekem onderzoek laten doen naar moslims en daarbij tegen de wet in gegevens verzameld. "Ik betreur dit zeer", schreef de vorige minister van Sociale Zaken Karien van Gennip aan de Kamer. De Autoriteit Persoonsgegevens vroeg het kabinet twee maanden geleden om de gegevens over twee maanden te vernietigen.

Het ministerie is volgens Nobel nog bezig verzoeken af te handelen van mensen die wilden weten of hun gegevens zijn verwerkt. Ruim driehonderd mensen hebben dat gedaan. Bij ongeveer 10 procent van de 260 afgehandelde verzoeken zijn illegaal gegevens verzameld.