Cambodjaanse en Thaise premier overleggen maandag in Maleisië

BANGKOK/KUALA LUMPUR (ANP/AFP) - De Thaise premier Phumtham Wechayachai en zijn Cambodjaanse collega Hun Manet gaan maandag in Maleisië in gesprek over de opgelaaide grensstrijd. De regering van Thailand en Maleisische staatsmedia hebben dit bekendgemaakt. De Maleisische premier Anwar Ibrahim leidt het gesprek. Ibrahim is momenteel ook voorzitter van de Associatie van Zuidoost-Aziatische Naties (ASEAN).

De twee landen betwisten al lange tijd het verloop van een deel van de Cambodjaans-Thaise grens. Het grensconflict is al circa 120 jaar oud en stamt uit het koloniale tijdperk toen Cambodja bij Frans-Indochina hoorde.

Afgelopen week escaleerde de spanning en begonnen de strijdkrachten van de twee landen elkaar op verscheidene plaatsen te bestoken.