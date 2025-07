Konvooi van 100 vrachtwagens met hulpgoederen bereikt Gaza

Een konvooi van ongeveer honderd vrachtwagens met hulpgoederen heeft de Gazastrook bereikt sinds het Israëlische leger zondag "tactische gevechtspauzes" aankondigde in verschillende delen van de enclave. Het is voor het eerst in maanden dat grootschalige hulpgoederen het belegerde kustgebied zijn binnengekomen.

Het konvooi kwam Gaza binnen via de grensovergang Kerem Shalom, melden bronnen in het Palestijnse gebied.

Eerder op zondag maakte het Israëlische leger bekend een "tactische pauze van militaire activiteit" af te kondigen in delen van Gaza "voor humanitaire doeleinden". De pauze geldt tot nader order dagelijks tussen 10.00 en 20.00 uur lokale tijd in het zuidelijke Al-Mawasi, het centraal gelegen Deir al-Balah en Gaza-Stad in het noorden. Ook zijn tussen 06.00 en 23.00 uur humanitaire corridors aangewezen om het mogelijk te maken voor de Verenigde Naties en hulporganisaties om voedsel en medicijnen te leveren aan de bevolking van Gaza.