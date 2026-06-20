Cameraman Al Jazeera omgekomen bij aanval in Gaza

AL-BUREIJ (ANP/AFP) - Bij een Israëlische droneaanval op het vluchtelingenkamp Bureij in Gaza is een journalist van Al Jazeera omgekomen, meldt de zender. Bij de aanval op een huis zouden ook twee anderen zijn omgekomen.

Het Israëlische leger bevestigt de journalist te hebben gedood en zegt dat hij een "terrorist van Hamas" was. Het leger leverde daarvoor geen bewijs en zei later nog met een verklaring te komen.

Washah werkte als cameraman voor Al Jazeera Mubasher, een tak van de zender die onder meer persconferenties onbewerkt uitzendt.

De broer van Washah, die eveneens journalist was voor Al Jazeera, kwam op 8 april om bij een Israëlische aanval. Ook hij werd door Israël beschuldigd van banden met Hamas. Zowel Hamas als Al Jazeera ontkende dat. In totaal zijn nu twaalf andere medewerkers van de zender gedood door Israëlische aanvallen, meldt Al Jazeera.