Vicepresident VS naar Zwitserland voor gesprekken met Iran

WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse vicepresident JD Vance is naar Zwitserland vertrokken voor gesprekken met Iran, meldt zijn woordvoerder. Vance zei tegen journalisten te hopen "vooruitgang" te boeken als het gaat om het stoppen van de aanvallen op Libanon en het Iraanse nucleaire programma.

Tijdens de gesprekken moet een eerder gesloten memorandum van overeenstemming verder worden uitgewerkt om tot een vredesplan te komen. In het voorlopige plan was opgenomen dat Iran nooit een kernwapen mag kopen of ontwikkelen, maar niet wat er precies moet gebeuren met het verrijkte uranium dat het land al bezit.