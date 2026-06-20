ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Volleyballers verslaan in European League ook Kroatië

Sport
door anp
zaterdag, 20 juni 2026 om 19:09
anp200626119 1
GORAŽDE (ANP) - De Nederlandse volleyballers hebben het vijfde duel in de European League gewonnen. De ploeg van bondscoach Joel Banks kende in Bosnië en Herzegovina weinig problemen tegen Kroatië: 25-17 25-19 25-23.
De European League is een divisie onder de Nations League, waar in totaal 27 landen aan meedoen. Nederland speelt, verdeeld over meerdere weken, tegen zes tegenstanders. De beste vier van de ranglijst plaatsen zich voor de final four en het EK van 2028.
Nederland staat na vijf wedstrijden met 15 punten bovenaan, voor Denemarken (14 punten) en Tsjechië (13 punten). Eerder werd al gewonnen van Noord-Macedonië, Luxemburg, Georgië en Slowakije.
De laatste tegenstander van Oranje is zondag Bosnië en Herzegovina.
loading

POPULAIR NIEUWS

127216006_m

Mentaal sterke mensen prikken hier in 30 seconden doorheen

collage

Leg deze 10 dingen nooit op de barbecue

anp 467760615

Waarom willen we in deze hitte toch onder een dekentje slapen?

anp 475071289

8 tips om tijdens deze warme nachten toch goed te slapen

Scherm­afbeelding 2026-06-20 om 06.13.35

Giftige kogelvis verovert Middellandse Zee: nieuwe zorg voor zwemmers

ANP-558581124

2 moeders, 2 gefolterde kinderen. Hoe kon de kindermishandeling in Stadskanaal zo uit de hand lopen?

Loading