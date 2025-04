Campagne Terre des Hommes voor ouders over onlinewereld

DEN HAAG (ANP) - Met de campagne 'Ook online' wil Terre des Hommes ouders helpen zich meer bewust te zijn van de onlinewereld waarin hun kinderen leven. De kinderrechtenorganisatie meldt dat eigen onderzoek uitwijst dat bijna een kwart van de ouders nooit praat met hun kind over online seksueel grensoverschrijdend gedrag. Maar kinderen kunnen online te maken krijgen met zaken als grooming, ongewenste sexting, shaming en sextortion, stelt de organisatie.

Volgens Eva Notté van Terre des Hommes beginnen ouders het gesprek vaak pas als het kind 12 jaar is, terwijl ze vaak al jonger in aanraking komen met tablets en telefoons. "Ook zien we dat er gepraat wordt als er iets vervelends voorgevallen is, maar dan ben je al te laat."

Terre des Hommes deed afgelopen december onderzoek onder 933 ouders met kinderen van 5 tot 17 jaar. Bij 6 procent van de ouders is het kind slachtoffer geworden van online seksueel grensoverschrijdend gedrag. Meestal kregen ze seksueel getinte berichten, foto's of video's of zijn ze overgehaald (of gedwongen) seksuele beelden te delen. Notté: "Voor deze jonge generatie komt online net zo hard aan als offline." Terre des Hommes vermoedt op basis van ander onderzoek dat dat aantal hoger ligt.

De campagne doet suggesties hoe je met je kind kunt praten, bijvoorbeeld aan de hand van alledaagse zinnen als: 'Laat je weten waar je bent, ook online?' en 'Pas je wel een beetje op, ook online?'. Verder komt Terre des Hommes met tips en tools.