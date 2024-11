PALM BEACH (ANP/RTR) - De Republikeinse presidentskandidaat Donald Trump is onderweg naar Palm Beach in Florida. Volgens een medewerker van zijn campagne is Trump van plan zijn aanhangers toe te spreken.

Trump bracht de afgelopen uren door in zijn villa Mar-a-Lago.

De uitslag in veel van de doorslaggevende swingstates is nog niet bekend. In swingstate North Carolina voorspellen vooraanstaande Amerikaanse media een overwinning voor Trump.