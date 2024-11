Trump wordt zeer waarschijnlijk weer president

Het ongelofelijke is gebeurd: een meerderheid van de Amerikaanse kiezers lijkt Donald Trump terug te willen hebben als president. Om 12 uur 's avonds Amerikaanse tijd zag het er voor Trump goed uit.

Een van de verklaringen is dat Trump het veel beter deed dan 4 jaar geleden onder niet-witte kiezers. Hij mag dan bij herhaling blijk hebben gegeven en racist te zijn, dat heeft een groep zwarte en latino kiezers die in 2020 voor Biden kozen, er niet van weerhouden voor hem te kiezen. Kamala Harris doet het iets beter dan Biden bij de witte kiezers.

De mogelijkheid dat Kamala Harris alsnog wint, is aanwezig, maar de kans wordt met het uur kleiner. Ze moet de 'blue wall', de staten Michigan, Wisconsin en Pennsylvania dat winnen. Dat ze die alle drie wint, is op dit moment (zes uur in de ochtend Nederlandse tijd) niet waarschijnlijk.

Ook in het congres staan de Democraten er slecht voor. De meerderheid in de Senaat zijn ze kwijt en de kans dat ze de meerderheid in het Huis van Afgevaardigden terugwinnen is klein. Als de Republikeinen ook in het Huis de meerderheid behalen kan Trump minstens twee jaar zonder noemenswaardige tegenstand doen wat hij wil.