Canada dropt hulpgoederen boven Gaza

OTTAWA/GAZA-STAD (ANP/RTR) - Canada heeft hulpgoederen boven Gaza gedropt, maakte de regering van het land maandag bekend. Het gaat om zo'n 9800 kilo aan voedselhulp voor Palestijnen in het gebied.

Canada schrijft in een verklaring deze dropping in samenwerking met vijf andere landen te hebben uitgevoerd "omdat de humanitaire situatie een ongekend niveau heeft bereikt" in de Gazastrook. Ook België, Duitsland, Egypte, Jordanië en de Verenigde Arabische Emiraten werkten mee aan de dropping.

Het was voor het eerst dat een vliegtuig van de Canadese luchtmacht zelf een dropping uitvoerde, meldt het Canadese CBC News. Aan boord waren onder meer linzen, olie, melkpoeder en pasta.

Nederland heeft vorige week aangekondigd ook mee te zullen werken aan het droppen van hulpgoederen boven Gaza. De eerste dropping met Nederlandse medewerking staat gepland op 8 augustus, dan moet twee weken lang elke dag een dropping plaatsvinden.