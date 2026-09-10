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Canada komt met miljoenenpakket aan steun voor Oekraïne

Samenleving
door anp
donderdag, 10 september 2026 om 20:41
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CALGARY (ANP/AFP/RTR) - Canada heeft honderden miljoenen Canadese dollars aan steun toegezegd voor de Oekraïense luchtverdediging en energie-infrastructuur. Dat kondigde de Canadese premier Mark Carney aan tijdens een bezoek van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky aan Canada.
Canada gaat voor 350 miljoen Canadese dollar (218 miljoen euro) onderscheppingsmaterieel leveren, zei Carney. Daarnaast voorziet Canada Kyiv van 450 miljoen Canadese dollar (280 miljoen euro) aan kredietgaranties voor reparaties aan de veelgetroffen energie-infrastructuur en om ziekenhuizen van energie te voorzien.
Carney zei verder dat zijn land ook de droneproductie zal opvoeren in de komende twee jaar. Een derde van de productie moet naar Oekraïne gaan.
Oekraïne heeft sinds het begin van de oorlog in 2022 al voor miljarden steun ontvangen van Canada.
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